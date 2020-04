Il nuovo Municipio è fatto

MIGLIEGLIA - Il Municipio di Miglieglia e il Sindaco sono stati eletti in forma tacita sulla Lista civica Miglieglia2020.

Tre membri su cinque, compreso il Sindaco, non si sono ricandidati. Kaspar Weber, Sindaco uscente, ha deciso di lasciare la carica per impegni professionali e famigliari, dopo otto anni da Sindaco e quattro da municipale. Il Municipale Roberto Joos ha pure deciso di abbandonare dopo avere svolto la carica di municipale e vice Sindaco per oltre venticinque anni. Maurizio Papa, ha per contro deciso di rinunciare al mandato, dopo un intenso quadriennio trascorso nell’esecutivo.

Rimangono in carica Fabia Orlando e Michele Gasperi che sono ora accompagnati dai nuovi colleghi Mattia Lopez, Andrea Taddei e Marco Marcozzi. Quest'ultimo, dopo una pausa di otto anni, torna a coprire la carica di Sindaco, posizione che aveva ricoperto dal 1992 al 2012.

La formale entrata in carica del nuovo Municipio è avvenuta il 9 aprile con le dichiarazioni di fedeltà alle Costituzioni e alle Leggi davanti al giudice di pace e con la seduta costitutiva.

Alla carica di Vice Sindaco è stata riconfermata Fabia Orlando che è pure responsabile del Dicastero Istruzione e socialità. Michele Gasperi continuerà ad occuparsi si servizi pubblici e sicurezza (quest’ultima condivisa con Andrea Taddei che è responsabile dei contatti con la polizia e con il servizio autolettighe). Andrea Taddei condurrà inoltre il Dicastero Territorio e Turismo, mentre Mattia Lopez è responsabile del Dicastero costruzioni.

Il Sindaco Marco Marcozzi è a capo del Dicastero Amministrazione e finanze.