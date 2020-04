Il 5-10 per cento dei ticinesi «entrati in contatto con il virus»

BELLINZONA/BERNA - Niente pizza, niente gelato. Per Pasqua i turisti confederati sono invitati a non varcare il Gottardo. A rilanciare l'appello è il medico cantonale Giorgio Merlani, che in un'intervista alla radio SRF è stato molto esplicito.

«Vorremmo che i turisti visitassero le nostre valli e i nostri rustici, non i nostri reparti ospedalieri» ha detto Merlani, ribadendo quanto già spiegato dal consigliere di Stato Raffaele De Rosa al Blick: «I posti d'emergenza e in terapia intensiva si stanno esaurendo».

La curva dei contagi, ha precisato Merlani, sta effettivamente rallentando a sud delle Alpi. Ma un afflusso in massa di persone da fuori Cantone potrebbe cambiare le cose. «Il rischio è che vengano infettate in Ticino» ha aggiunto. Secondo una stima del medico cantonale «tra il 5 e il 10 per cento della popolazione ticinese è già entrata in contatto con il virus». Un'incidenza «significativamente più alta rispetto al resto della Svizzera».