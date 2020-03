Ponte di San Giuseppe, i servizi essenziali saranno aperti

BELLINZONA - Con l’obiettivo di limitare la velocità di diffusione del coronavirus, in considerazione del fatto che giovedì 19 marzo è un giorno festivo (San Giuseppe), il Consiglio di Stato ha deciso di creare un ponte il giorno successivo, ordinando la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive tra giovedì 19 e sabato 21 marzo inclusi.

In questo lasso di tempo potranno però restare aperte le seguenti attività (peraltro già escluse dall’obbligo di chiusura):

punti vendita di generi alimentari e di prima necessità nonché i punti vendita di articoli medici e sanitari;

farmacia e drogherie;

chioschi;

stazioni di servizio per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;

servizi di consegna e distribuzione di cibo a domicilio;

mense sociali senza scopo di lucro, mense negli ospedali e nelle case di cura, case anziani e scolastiche non aperte al pubblico;

ristoranti annessi alle strutture alberghiere limitatamente all'utilizzo da parte di clienti che vi pernottano;

i servizi postali, bancari, finanziari, assicurativi e l’attività del settore agricolo, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

Queste attività - precisano le autorità in una nota - sono tenute a ridurre al minimo l’impiego di personale e a garantire il rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

L’ordine di chiusura non si applica alle aziende che beneficiano di un permesso federale o cantonale per urgente bisogno o indispensabilità tecnica ed economica (ai sensi degli art. 27 e 28 Ordinanza 1 alla Legge sul lavoro) e agli usuali servizi di picchetto d’urgenza. Queste aziende sono comunque tenute a ridurre le attività per quanto tecnicamente possibile e a garantire il rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.