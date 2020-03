BancaStato fa "provviste" per il futuro

BELLINZONA - Una notizia positiva, una volta tanto. Ma - sebbene fresca di giornata - è già "vecchia" di un anno. Oggi BancaStato ha pubblicato i risultati d'esercizio relativi al 2019, e i numeri sono «da record» si legge in una nota diffusa dall'istituto.

Il versamento alle casse cantonali ha superato i 41,8 milioni di franchi (in crescita del 9 per cento rispetto all'anno precedente) grazie a un risultato operativo in netto aumento (più 20,5 per cento).

La cifra di bilancio supera i 14 miliardi di franchi, e i nuovi clienti hanno immesso nei forzieri della banca cantonale la bellezza di 1,08 miliardi.

Nel frattempo il gruppo ha «rafforzato ulteriormente il livello dei fondi propri» con un'immissione di 31 milioni nelle riserve per "rischi bancari generali". Visti i tempi che corrono, meglio essere previdenti.