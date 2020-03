Dichiarazione d’imposta 2019, iniziato l'invio ai contribuenti

È iniziato in questi giorni l'invio ai contribuenti dei moduli per la dichiarazione d’imposta 2019 delle persone fisiche. Quest’ultima - ricordiamo - dovrà essere ritornata al proprio Ufficio circondariale di tassazione entro il 30 aprile 2020 con la possibilità, per chi non fosse in grado di rispettare questo termine, di chiedere una proroga fino al 30 settembre 2020.

Nella dichiarazione d’imposta dovranno essere indicati i redditi conseguiti nel corso del 2019 e la sostanza posseduta al 31 dicembre 2019 o alla fine dell’assoggettamento per i contribuenti che, nel corso dell’anno 2019, avessero trasferito il proprio domicilio all’estero.

Formato ridotto - Anche quest’anno i contribuenti che hanno compilato l’ultima dichiarazione utilizzando il programma informatico eTax, così come i neo-contribuenti 18enni, riceveranno una dichiarazione in formato ridotto. Quest’ultima consiste nell’invio del solo modulo principale (Modulo 1). Con questa misura, che tocca circa 160'000 contribuenti, si intende incoraggiare l’utilizzo del sistema elettronico eTax e contribuire così alla salvaguardia dell’ambiente, diminuendo radicalmente l’invio di carta.

Aggiornamento dell'eTax - Negli ultimi anni la Divisione delle contribuzioni ha intordotto la scansione sistematica di tutte le dichiarazioni e dei relativi allegati e la loro archiviazione elettronica, rendendo così superfluo il mantenimento e il deposito, presso gli Uffici di tassazione, delle dichiarazioni cartacee che potranno così venir eliminate. Si ricorda che, a tale proposito, i contribuenti hanno la possibilità tramite eTax di inoltrare la dichiarazione 2019 e i suoi relativi giustificativi online, senza quindi più la necessità di doverli stampare e inviare per posta. L'unica eccezione è rappresentata dalla ricevuta che dovrà essere stampata, firmata e spedita tramite la busta di ritorno ufficiale al proprio Ufficio di tassazione. Questa procedura non andrà a sostituire gli altri tipi di invio finora possibili, ossia la tradizionale modalità di compilazione e invio cartacei e l’utilizzo del sistema eTax con invio cartaceo.

I vantaggi - Il programma informatico eTax è scaricabile gratuitamente dal sito internet www.ti.ch/etax e rende la compilazione dei moduli fiscali particolarmente semplificata ed agevole. Tra i vantaggi ci sono infatti:

- i calcoli eseguiti in automatico (totali calcolati e riportati nei rispettivi moduli);

- la possibilità di visualizzare il riepilogo con le deduzioni sia sul piano cantonale che federale;

- il calcolo immediato del dovuto d’imposta;

- la presenza di un listino dei corsi integrato nell’elenco titoli (quotazioni, dividendi, ecc.);

- i dati di base che rimangono riutilizzabili per la dichiarazione dell’anno successivo;

- il risparmio di carta.

Questo applicativo facilita inoltre in modo importante il lavoro dei tassatori poiché, grazie agli appositi codici a barre ed alle informazioni trasmesse elettronicamente, i dati dichiarati sono ripresi dal sistema informatico in modo automatico e sono immediatamente pronti per l’accertamento, permettendo così una più celere emissione delle decisioni di tassazione.

Le modifiche legislative

Rispetto al 2018, nel periodo fiscale 2019 sono state introdotte le seguenti modifiche legislative:

Adeguamento della LT in materia di giochi in denaro

A fronte dei cambiamenti introdotti dalla Legislazione federale in materia di giochi in denaro è stata conseguentemente adeguata la legislazione tributaria cantonale. Le nuove normative contenute nella LT prevedono in particolare le seguenti esenzioni per giochi esercitati (e/o autorizzati) in Svizzera:

- Vincite ai giochi da casinò (art. 23 lett. i LT)

- Vincite ai giochi da casinò online e ai giochi di grande estensione sino a un milione di franchi per singola vincita (art. 23 lett. j LT);

- Vincite ai giochi in denaro di piccola estensione in Svizzera (art. 23 lett. l LT);

- Vincite in denaro o natura alle lotterie e giochi di destrezza destinati alla promozione delle vendite sino a mille franchi in Svizzera (art. 23 lett. m LT).

La nuova normativa prevede anche la possibilità di dedurre in maniera forfetaria i costi delle poste giocate per ogni singola vincita non esentata, con dei limiti superiori.

Circolare sulle deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata no. 7/2019

Questa Circolare, che sostituisce la n. 7/2010 dell’aprile 2011, è stata integralmente rivista, sia nel suo contenuto che nella sua sistematica, ed è entrata in vigore il 1. gennaio 2019. In particolare, il concetto di spese di manutenzione è stato ulteriormente chiarito, sulla base anche dell’evoluzione della giurisprudenza in materia, e la Circolare si è arricchita di nuovi esempi concreti riportati all’interno della stessa o nell’Allegato A. La Circolare è consultabile sul sito: https://www4.ti.ch/dfe/dc/divisione/