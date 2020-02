"Demianhaus" quasi protetta. Demolita però la presenza di Hesse

ASCONA - Se la casa dove è vissuto Karl Gräser (1875-1915) ha evitato le ruspe e anzi il Municipio si è preso a cuore l’edificio (vedi box), parecchio demolita ne esce la storia secondo cui lo scrittore Hermann Hesse l’avrebbe frequentata. E ancor di più che dai suoi incontri con i fratelli Gräser, in particolare il più guru dei due, Gustav (Gusto), avrebbe tratto ispirazione per il suo celebre romanzo “Demian”. Da qui “Demianhaus”. È una ricostruzione, tanto affascinante quanto non documentata, che si fonda soprattutto su quanto sostiene Hermann Müller, biografo di Gräser.

Un monte di leggende - «Girano tante storie e leggende sui legami tra Hesse e Gustav Gräser. Ma non ci sono prove neppure di un loro incontro» spiega a Tio/20Minuti Regina Bucher, direttrice del Museo Hermann Hesse di Montagnola, che proprio sui legami tra lo scrittore di lingua tedesca, Premio Nobel svizzero, e i fratelli Gräser, Gustav e Karl, ha fatto approfondite ricerche. La direttrice è in buona compagnia, visto che anche per il tedesco Volker Michels, tra i maggiori esperti dello scrittore, «non ci sono tracce di un contatto tra Hesse e i fratelli Gräser». Al massimo tra la moglie di Gusto e Mia, l’ex moglie di Hesse, che però a quel tempo già si era stabilito a Montagnola.

La vita nella grotta - Un incontro con Gustav, aggiunge Regina Bucher, «potrebbe esserci stato quando Hesse ha trascorso quattro settimane al Monte Verità nel 1907. In questo periodo ha seguito delle cure mediche e, per qualche giorno, ha abitato in una specie di caverna». Si sa che Gusto Gräser era andato a rintanarsi in un “pittoresco anfratto” ad Arcegno. Questo, dopo aver lasciato il Monte Verità, poiché non ne condivideva la trasformazione in sanatorio a pagamento. Lui, a differenza degli altri co-fondatori, vedeva nella colonia naturista vegetariana piuttosto «l’idea di un esperimento sociale utopico autosufficiente» dice Regina Bucher.

Hesse e il Ticino - Ciò che si può dire, su basi scientifiche, del rapporto tra le due figure si trova nel libro scritto dalla stessa Regina Bucher, Con Hermann Hesse attraverso il Ticino, Armando Dadò Editore. “Forse - si legge a pag. 253 - Hesse conosceva di vista Gustav Gräser e forse ha persino scambiato qualche parola con lui. Non si può nemmeno escludere che Hesse abbia trascorso qualche tempo in questa grande grotta in cui anche Gusto Gräser abitava periodicamente. Se ci sia stato con o senza Gustav Gräser, non si potrà forse mai sapere con certezza”. Nel libro si cita un aneddoto gustoso dall’intervista che Hilde Jung-Neugeboren, amica dello scrittore, rilasciò nel 1973: «Non credo che Gusto Gräser abbia ispirato il suo “Demian”. Al contrario, lo evitava. Una volta sedevamo all’Osteria Quattrini ad Ascona quando Hesse vide venire verso di noi Gusto Gräser. Immediatamente si alzò, pagò e disse: “Se quello si siede con noi, poi devo pagare tutto”».