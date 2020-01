L'aumento dei premi te lo paghiamo noi

VERNATE - Neutralizzare l'aumento dei premi delle casse malati. È l'obiettivo che il Municipio di Vernate si è prefissato di raggiungere - almeno per quanto riguarda i propri abitanti - e per questo intende attingere alle casse comunali. «Anche se uno sforzo per contenere i costi dei premi delle casse malati deve essere fatto anzitutto dalle case farmaceutiche, dai medici e dai farmacisti - sostiene l'esecutivo malcantonese - riteniamo opportuno arginare, almeno per il 2020, l’aumento dei premi».

Autocertificazione - Considerate le normative a livello superiore (Confederazione e Cantone) il Comune di Vernate mira quindi a inserirsi nello spazio residuo che gli viene concesso dalla Legge organica comunale (Art. 2 della LOC). Sarà però necessaria, da parte di tutti i cittadini, un'autocertificazione: le disposizioni sulla privacy non permettono infatti al Comune di effettuare le verifiche necessarie al rispetto dell'equità d'intervento.

Per il ceto medio-basso - Avranno diritto a questo aiuto, rivolto al ceto medio-basso della popolazione, tutti coloro che non godono già del sussidio cantonale e tutti coloro che hanno un reddito fiscale imponibile netto inferiore agli 80'000 franchi e una sostanza imponibile netta sotto i 500'000 franchi.

Misura sostenibile - Nei prossimi giorni a tutti i fuochi del Comune sarà inviata una comunicazione e un formulario, al fine di raccogliere i dati che permettano al Municipio di fare una valutazione della sostenibilità finanziaria dell’operazione. «Ma secondo i nostri calcoli la misura sarà sostenibile», ha commentato il Comune. Se così non dovesse essere, verranno eventualmente modificati i parametri, in modo da rendere concreta questa iniziativa tramite Ordinanza municipale.