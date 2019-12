Parrucchieri presi di mira sui social, ma non davanti alla legge

LUGANO - Un taglio mal riuscito, un cliente indignato e una denuncia per lesioni personali (poi non depositata). È quanto successo nel Canton San Gallo nei giorni scorsi. Abbiamo chiesto all'associazione Coiffure Suisse, sezione Ticino, se un fatto del genere sia una rarità, o se invece sia già capitato alle nostre latitudini. «Non siamo a conoscenza di casi simili, ma onestamente non me la sento nemmeno di escluderlo», ha affermato il Presidente Davide Bianco.

Quel che però capita, e sempre più spesso, sono i reclami sui social network. «Talvolta - conferma Bianco - sono davvero commenti aspri. Si parte da una valutazione negativa del lavoro fatto, fino ad arrivare a veri e propri insulti contro la singola persona».

Anche in quest'ottica, l'associazione mantello offre un servizio di consulenza agli affiliati in qualsiasi ambito che però esula dalla protezione giuridica vera e propria.