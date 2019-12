Il Plr sul salario minimo: «Saliamo fino a 20.50 franchi»

BELLINZONA - Salario minimo introdotto già a partire dal 1. luglio 2021, situazione monitorata con attenzione sui residenti e, in caso di effetti positivi per i ticinesi, innalzamento fino a 20.50 franchi orari. Sono questi i contenuti dell’emendamento presentato dal Plr al rapporto sul salario minimo che sarà messo in votazione durante la seduta del Gran Consiglio.

Per il PLR il salario minimo va introdotto prima, ma occorre innanzitutto salvaguardare il mercato del lavoro per i residenti. «Qualora l’impatto positivo sui residenti dovesse essere confermato, il salario minimo potrà essere portato fino a 20.50 franchi, contro i 20.25 attualmente proposti». Ciò, sottolineano i liberali, consente al Parlamento di intervenire subito se dovessero manifestarsi effetti perversi, come l’appiattimento dei salari verso il basso e il fenomeno della sostituzione o la contrazione del numero di posti di lavoro. Infine, un parametro di giudizio importante sarà anche verificare l’evoluzione delle prestazioni sociali erogate in favore di dipendenti e lavoratori.