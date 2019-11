La vignetta 2020 è rossa e costa 40 franchi

BERNA - Dal 1° dicembre 2019 arriva il nuovo contrassegno autostradale. Il colore? Rosso metallizzato.

Dove comprarlo - Il contrassegno, valido dal 1° dicembre 2019 al 31 gennaio 2021 e dal costo di 40 franchi, può essere acquistato come di consueto presso i distributori di carburante, le autofficine nonché gli sportelli degli uffici postali, doganali e della circolazione stradale. I conducenti devono staccare dal parabrezza i contrassegni scaduti per evitare che ostacolino la visibilità.

Come incollarlo - Il contrassegno va incollato direttamente sul parabrezza Il contrassegno è valido solo se viene incollato direttamente sul veicolo nel punto prescritto senza impiegare altri materiali. Per quanto riguarda gli autoveicoli, esso va fissato sul lato interno del parabrezza, mentre nel caso di rimorchi e motoveicoli su una parte facilmente accessibile e non intercambiabile. Il contrassegno è valido solo per il veicolo su cui è stato apposto. È vietato rimuoverlo per poi riattaccarlo sullo stesso o su un altro veicolo.

Elettronico dal 2022 - Il contrassegno elettronico arriverà al più presto nel 2022. Attualmente si stanno elaborando le condizioni legali per l’introduzione del contrassegno stradale elettronico. La sua introduzione è prevista al più presto nel 2022.

Attenzione alle strade che necessitano del bollino - Dal 1° gennaio 2020 alcune autostrade e semiautostrade considerate finora cantonali passeranno alla Confederazione. Queste verranno integrate nella rete delle strade nazionali e dal 1° gennaio 2020 soggiacciono pertanto all’obbligo del contrassegno.