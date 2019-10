Decolla il treno per Zurigo

LUGANO - Il treno per Zurigo da Lugano sembra... decollare. È infatti già possibile prenotare i posti sulla navetta ferroviaria che collegherà la stazione di Lugano all’aeroporto di Zurigo per i viaggi in partenza dal 16 ottobre. Il costo del tragitto in "Flugzug" è incluso nel biglietto aereo Swiss.

La compagnia aerea e le Ferrovie Federali Svizzere si sono accordate per offrire questa alternativa in seguito al disservizio generato, presso lo scalo luganese, dalla dipartita della Adria Airways. Un numero di volo Swiss sarà così attribuito ad alcuni collegamenti ferroviari FFS fra le stazioni di Lugano e lo scalo zurighese.

L'orario del "Flugzug" annovera ben 14 corrispondenze giornaliere in ogni direzione tra Lugano e l’aeroporto di Zurigo, ciò che - sottolinea Swiss - «offrirà ai viaggiatori ancora maggiori possibilità dei quattro voli quotidiani previsti finora».

Questo dispositivo permetterà ai passeggeri di accedere alla quasi totalità dei voli di corrispondenza attraverso l’hub zurighese. I posti sul "Flugzug" possono essere prenotati da subito sul sito Internet di Swiss e presso tutte le agenzie di viaggio, per qualsiasi partenza dal 16 ottobre 2019.

La compagnia aerea ci tiene a ribadire l'importanza del «fatto che il Ticino sia collegato all’hub zurighese. Si tratta di un primo passo intermedio pragmatico - conclude -. Swiss e le FFS continueranno a lavorare attivamente all’ampliamento di questo servizio navetta finora proposto soltanto fra Basilea e l’aeroporto di Zurigo».