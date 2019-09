Acqua potabile a portata di cittadino nella capitale

BELLINZONA - Nel 1869 la cittadina di Bellinzona vedeva posare da una giovanissima azienda che si occupava di fornire acqua potabile le prime cinque fontane, inaugurando la nascita di quella che è oggi l’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB).

Centocinquant’anni dopo, l’Azienda si è completamente trasformata, il servizio di acqua potabile è stato infatti affiancato da quello elettrico, delle telecomunicazioni e dei servizi energetici. Al fine di celebrare al meglio l’anno del 150esimo, AMB ha deciso di installare degli erogatori d’acqua potabile di ultima generazione sul suolo pubblico.

I primi erogatori sono stati posati in Piazza Governo, in Piazza San Biagio, alla partenza della funivia per Mornera e alla stazione FFS di Bellinzona. In futuro AMB prevede la posa di altri erogatori, che permetteranno alla popolazione di dissetarsi con acqua potabile in zone dove attualmente non si trovano fontane o strutture simili, invitando così ogni persona a voler riscoprire tutti i vantaggi economici, ecologici e salutari che il semplice consumo di “château robinet” offre nella vita quotidiana.

L’inaugurazione ufficiale di questi nuovissimi erogatori ha avuto luogo questa mattina presso il primo erogatore installato in Piazza Governo.

Ti Press