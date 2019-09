Chiama l'ufficio 177 volte, senza risposta. «Dateci tregua»

BELLINZONA - Tuut. Tuuuut. Tuuuuut. «I nostri operatori sono momentaneamente occupati, vogliate richiamare più tardi o inviarci un fax». Nei giorni scorsi l'Ufficio esazione e condoni del Cantone ha emesso tonnellate di messaggi registrati: al rientro dalle vacanze estive, il centralino è stato sommerso dalle chiamate. Il record è di una famiglia del Malcantone che ha provato a contattare l'ufficio ben 177 volte senza riuscirci.

Alla 178esima chiamata, mercoledì, la risposta. «Dopo cinque giorni di tentativi ero veramente esasperato» racconta il padre di famiglia che, dopo una breve conversazione, ha potuto finalmente chiedere la rateizzazione del conquaglio delle imposte. «È sempre un calvario. Ma l'anno scorso mi ci erano voluti "solo" due giorni di attesa».

Dall'altra parte della cornetta l'esasperazione è altrettanto palpabile. «I momenti di picco sono in primavera e al rientro dalle vacanze estive, in generale all'inizio del mese» spiegano gli impiegati della Divisione contribuzioni. La digitalizzazione ha portato dei vantaggi: l'anno scorso un quinto dei contribuenti ticinesi ha compilato le tasse online, ad esempio, risparmiando oltre 300mila fogli di carta. Ma ci sono anche dei lati negativi. «Una volta la gente aveva molta meno fretta» commenta qualcuno. «Oggi i contribuenti ci mandano mail, fax, ma non hanno pazienza di aspettare e chiamano comunque, anche più volte».

Insomma le sollecitazioni si moltiplicano, e i telefoni sono roventi. Interpellata in merito, la direzione della Divisione delle contribuzioni ha confermato di essere a conoscenza del problema, «legato principalmente agli invii di massa». Delle misure per migliorare l’accesso telefonico all’Ufficio Esazione – precisano da Bellinzona – sono in fase di esame.