Arrivano i temporali e crollano le temperature minime

LUGANO - È trascorsa solo una settimana dall’ultima notte tropicale registrata in Ticino; l’ennesima di una stagione estiva da record. Con l’inizio del mese di settembre però le carte in tavola sono cambiate molto rapidamente e i prossimi giorni - secondo il bollettino di MeteoSvizzera - non saranno da meno.

Se da un lato le temperature massime resteranno generalmente attorno alla soglia dei 20 gradi, le minime sono invece destinate a crollare fino a 11-12 gradi in pianura.

Per quanto riguarda la meteo, i prossimi giorni si annunciano ancora all’insegna dell’imprevedibilità, con possibili rovesci e temporali soprattutto oggi e nella giornata di domani - MeteoSvizzera ha diramato proprio in questi minuti due allerte di livello 3 di breve durata valide per il Bellinzonese e il Locarnese -, mentre il weekend dovrebbe essere prevalentemente asciutto.

Primi danni - Il maltempo che si è abbattuto nel tardo pomeriggio sul nostro Cantone ha già fatto registrare i primi danni. Sulla strada cantonale tra Figino e Agra si circola infatti a corsie alternate a causa di alcuni alberi caduti.

Lettore Tio.ch/Giuseppe Cerro