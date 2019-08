Da settembre un nuovo medico del traffico

BELLINZONA - A partire da settembre ci sarà un nuovo medico del traffico in Ticino. In seguito alla decisione del Tram di accogliere parzialmente il ricorso di un cittadino, difeso dall’avvocato Tuto Rossi, il Dipartimento delle Istituzioni ha deciso di intervenire. Come confermato oggi ad alcuni media, il direttore Norman Gobbi ha infatti fatto sapere che un nuovo specialista sarà attivo in Ticino. La presenza di un nuovo medico del traffico si è concretizzata sulla base della sentenza del Tram, che chiedeva un secondo parere per il caso trattato. Secondo parere che però in Ticino non può essere rilasciato, non essendoci un’altra figura di riferimento.

Una situazione transitoria, in attesa che nel 2020 veda la luce l'Istituto cantonale di medicina legale.

Il lavoro dell’attuale medico del traffico verrà valutato dalla Società svizzera di medicina legale, su segnalazione del Dipartimento delle istituzioni. Inoltre, fa sapere sempre il direttore del dipartimento, verrà eseguita una perizia esterna sull'operato.