Vitta in Alto Adige per discutere di progetti alpini e aree rurali

DOBBIACO - Oggi ha avuto luogo a Dobbiaco, in Alto Adige, la 50esima Conferenza dei capi di governo a Dobbiaco, cui ha partecipato, in rappresentanza del Governo ticinese, il Presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta.

In primo luogo sono state discusse e approvate le relazioni intermedie e finali dei diversi progetti che sono stati sviluppati in modo comune dalle regioni Arge Alp incentrati su diversi temi del territorio.

I capi di governo si sono inoltre confrontati con una serie di temi considerati centrali per il territorio alpino e la sua popolazione. A conclusione di un anno dedicato allo “Sviluppo delle aree rurali”, sotto la presidenza della provincia autonoma Bolzano Alto Adige, i capi di governo si sono confrontati sulla gestione delle aree rurali sviluppando cinque tesi per la salvaguardia e lo sviluppo dell’area rurale come prezioso spazio di vita, lavoro, attività economica, cultura, ricreazione e come spazio naturale. Le tesi sono state riassunte in una risoluzione, sottoscritta dai Capi di governo presenti.

I Capi di Governo di Arge Alp si sono inoltre chinati sul delicato tema del traffico, sottolineando, nella seconda risoluzione sottoscritta, di rendere la rotaia un vettore di trasporto più attrattivo rispetto alla strada. Entrambi i temi delle risoluzioni sottoscritte sono di rilievo anche per il Canton Ticino. Considerato l’imminente completamento della linea di pianura attraverso le Alpi, con l’apertura della galleria di base del Ceneri, prevista il prossimo anno, la richiesta delle regioni alpine di aumentare l’attrattività della rotaia quale privilegiato vettore di trasporto sul corridoio nord-sud è strettamente legata al tema della salvaguardia delle regioni rurali e al loro sviluppo sostenibile.

Al termine della Conferenza ha avuto luogo il tradizionale cambio di presidenza Arge Alp, che sarà assunta, fino al giugno 2020, dalla regione di Salisburgo.