Assicurati morosi, abolita la "lista nera"

SAN GALLO - Il parlamento cantonale di San Gallo ha chiesto oggi di abolire la lista nera degli assicurati che non pagano i premi dell'assicurazione malattia. Una tale lista - mantenuta ancora da altri sei cantoni, tra cui il Ticino - priva le persone che vi figurano a cure mediche, ad eccezioni di quelle urgenti.

La lista nera sangallese era entrata in vigore dal 2015. Tre anni più tardi il Tribunale assicurativo cantonale ha sconfessato una cassa malattia che non voleva coprire le spese di parto di un'assicurata posta sulla lista nera. Secondo i giudici una applicazione troppo stretta del principio dell'urgenza medica priva del suo significato il principio dell'accesso alle prestazioni sanitarie per tutti.

Dopo questa decisione del tribunale, i tentativi di abolire la lista nera si sono moltiplicati, senza successo. Una mozione elaborata dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari ha però cambiato le cose oggi quando è stata approvata con 66 voti contro 29 e cinque astensioni.

I deputati hanno riconosciuto che la lista nera non ha soddisfatto le aspettative in essa riposte. Soprattutto non è stato dimostrato che «grazie a questa lista sia migliorata la disciplina dei pagamenti degli assicurati che possono ma non vogliono pagare».

La lista nera è ancora in vigore nei cantoni di Argovia, Lucerna, Sciaffusa, Ticino, Turgovia e Zugo. Gli altri cantoni non hanno mai introdotto lo strumento o, come i Grigioni e Soletta, lo hanno abolito.