Fatturato «eccellente» per Zweifel nel 2020

ZURIGO - Zweifel ha mantenuto anche nel 2020 il trend di vendite favorevole, in corso da alcuni anni.

La società produttrice di patatine e altri snack ha chiuso l'esercizio 2020 con un risultato «molto positivo, grazie alla forte domanda». Il fatturato è stato di 262,6 milioni di franchi, un nuovo record per l'azienda della famiglia Zweifel e nettamente migliore di quello dell'anno precedente (241 milioni). Ma non sono mancate le difficoltà nell'anno che ha visto irrompere il coronavirus sulla scena mondiale: «la chiusura delle stazioni sciistiche a marzo e quella delle aziende del settore della ristorazione in primavera e autunno hanno colpito duramente» il settore dei prodotti freschi.

A sostenere i ricavi di Zweifel sono stati i consumi domestici, con il settore Retail che ha fatto la parte del leone. «Lo spirito pionieristico e le innovazioni di Zweifel, come il recente esempio degli snack Vaya, consentono di anticipare sempre le tendenze dei consumatori e soddisfare i desideri della popolazione» si legge nel comunicato stampa odierno. «I prodotti Zweifel rimangono molto apprezzati in Svizzera, in particolare grazie alla loro alta qualità e freschezza».

Il 2020 è stato anche l'anno della scomparsa di Hans-Heinrich Zweifel, deceduto all'inizio di novembre all'età di 87 anni, dopo aver «condotto una vita straordinaria sotto tutti gli aspetti».