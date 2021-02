Credit Suisse e UBS stanno spostando i loro banchieri da Hong Kong alla Cina

HONG KONG - Sia Ubs che Credit Suisse starebbero trasferendo il personale dalle loro filiali di Hong Kong in quelle della Cina continentale. Lo sostiene un recente reportage firmato da Bloomberg.

A venire rilocati non solo manager di peso ma anche bancari e membri junior, l'impressione è quella che Hong Kong - una volta crocevia prediletto per le relazioni con l'occidente non sia più un pezzo fondamentale sulla scacchiera internazionale.

Per questo motivo, sarebbe quindi meglio puntare sulle opportunità che offre la Cina che, da un anno a questa parte, è più permeabile di un tempo ai rapporti commerciali e finanziari con partner stranieri.

Oltre a questo permane una certa preoccupazione per quanto riguarda la situazione particolare di Hong Kong, e alla stretta autoritaria di Pechino, anche in vista dei diversi blocchi sugli spostamenti ordinati di recente.

Che la Cina sia un vero Eldorado per le banche, e non solo quelle svizzere, non è affatto un segreto. Sono diversi gli istituti di credito in lizza per dividersi le fette di una torta che, entro il 2026 potrebbe arrivare a valere anche 26 miliardi di dollari.

Ubs, in questo senso, è stata una dei precursori dopo aver essere stata la prima banca straniera ad acquisire la maggioranza in una joint venture locale. Credit Suisse ha seguito (più o meno) a ruota nel 2020.

È quindi realistico, riporta sempre Bloomberg, ipotizzare che lo spostamento di personale qualificato da Hong Kong abbia proprio lo scopo di rinforzare queste presenze. Entrambe le banche, contattate, non hanno voluto commentare.