Utile in calo nel 2020 anche per Zurich

ZURIGO - Utile netto in calo dell'8% su base annua nel 2020 per il gruppo assicurativo Zurich, a 3,8 miliardi di dollari. A pesare sono state soprattutto le spese legate alla pandemia.

L'utile operativo (Business Operating Profit, BOP) è diminuito del 20% a 4,2 miliardi di dollari, indica la società in una nota odierna.

Zurich ha indennizzato molte aziende assicurate contro le chiusure imposte dal governo, e anche le prestazioni delle assicurazioni di viaggio sono state significativamente più alte che in anni "normali" a causa della crisi sanitaria. Complessivamente, il gruppo ha speso 852 milioni di dollari in relazione al Covid-19.

La società verserà un dividendo di 20 franchi per l'anno passato, una somma stabile rispetto al 2019. I risultati sono contrastanti rispetto alle previsioni degli analisti interpellati dall'agenzia AWP. Mentre quelli operativi e netti sono superiori alle aspettative del mercato, il dividendo è leggermente inferiore a quanto preventivato.

Da UBS nel CdA - Arrivo di un dirigente di primo piano nel consiglio di amministrazione (Cda) della compagnia assicurativa Zurich: all'assemblea generale del 7 aprile sarà proposta l'elezione di Sabine Keller-Busse, che dall'inizio di questo mese è responsabile dell'unità svizzera di UBS.

La manager completerà «in modo ideale l'organo di sorveglianza, grazie alla sua vasta esperienza nei settori di gestione e digitalizzazione», afferma il presidente del Cda Michel Liès, citato in un comunicato di Zurich.

Sabine Keller-Busse è figlia di una coppia tedesco-svizzera, è cresciuta in Germania e ha studiato a San Gallo. È stata attiva per McKinsey, per Credit Suisse e - dal 2010 - per UBS, di cui è diventata Chief Operating Officer. Ha assunto un compito che taluni reputano non facile, visti i profondi cambiamenti in atto nel settore bancario: il portale Finews ha descritto il posto di numero uno di UBS Svizzera come un seggiolino eiettabile, contando i quattro responsabili del comparto che si sono succeduti in sei anni.