BAAR - Sika si espande in Russia: il gruppo con sede a Baar (ZG) attivo nelle specialità chimiche, con prodotti usati in particolare nell'edilizia e nell'industria, rileva Kreps LLC, impresa impegnata nella produzione di articoli a base di malta.

L'acquisizione permette a Sika di ampliare il suo portafoglio e la sua presenza geografica, si legge in un comunicato odierno. Kreps LLC dispone di unità di produzione a San Pietroburgo e a Ekaterinburg, nella zona degli Urali, regioni in cui il gruppo elvetico non era finora presente.

La valutazione degli analisti è stata positiva: l'operazione è limitata sul fronte del fatturato (Kreps LLC presenta ricavi annui di circa 15 milioni di franchi) ma è importante dal profilo strategico, perché permette a Sika un miglior accesso a importanti mercati e agli attori che li animano.

Stando agli esperti il passo annunciato oggi potrebbe inoltre rappresentare il segnale che il gruppo sta tornando più attivo sul fronte delle acquisizioni, elemento che rappresenta una parte integrante della strategia aziendale. Gli acquisti di aziende dovrebbero infatti contribuire a circa un terzo dell'obiettivo di crescita annuale delle vendite del 6-8%.

Negli ultimi tempi la tabella di marcia della società era stata però frenata dal coronavirus: nel 2020 è stata effettuata solo una piccola operazione in Nord Africa. Secondo quanto affermato in precedenza dal Ceo Paul Schuler non vi è carenza di obiettivi attraenti: pesano però le restrizioni di viaggio legate al Covid-19. Una volta archiviata la crisi pandemica, da tre a cinque acquisizioni all'anno sono certamente possibili, aveva detto il presidente della direzione in una conferenza per gli investitori lo scorso autunno. Muoversi prima è invece difficile: Schuler aveva detto di volere vedere e conoscere quello che compra.

In borsa il titolo Sika guadagna oggi circa l'1,5%, in un mercato generalmente orientato a un rialzo frazionale. Sull'arco di 12 mesi la performance è del +37%.

Fondata nel 1910 e nota per il suo logo dal caratteristico triangolo rosso, Sika produce sistemi e prodotti per l'incollaggio, la sigillatura, l'isolamento, l'insonorizzazione, il rinforzo e la protezione, utilizzati nei settori dell'edilizia e dell'industria automobilistica. Il gruppo è una realtà presente in un centinaio di paesi con oltre 300 fabbriche e 25'000 dipendenti. Nel 2020 ha realizzato un fatturato di 7,9 miliardi di franchi.