Tripadvisor: ora le stelle degli hotel svizzeri sono quelle ufficiali

BERNA / NEEDHAM, MA - Cercando un hotel su Tripadvisor sarete forse più interessati alla valutazione degli utenti e ai prezzi, ma la piattaforma di confronto riporta anche le stelle che una determinata struttura vanta. Finora però in Europa la categoria indicata dal portale non era quella ufficiale, ma era una classificazione elaborata da organizzazioni terze. Non sarà più così in Svizzera. Hotelleriesuisse ha infatti annunciato che il nostro paese è diventato il primo, nel Vecchio Continente, per cui Tripadvisor mostra la classificazione alberghiera ufficiale secondo lo standard Hotelstars Union.

«In questo modo, oltre alle valutazioni degli ospiti, gli utenti della piattaforma avranno a disposizione una linea guida trasparente e informazioni affidabili sul livello della struttura, sulle dotazioni e i servizi dell’hotel», sottolinea l'organizzazione alberghiera svizzera in un comunicato odierno. «La classificazione rappresenta la promessa dell’albergo, indica cosa possono aspettarsi gli ospiti in termini di infrastruttura, dotazioni e servizi, mentre le valutazioni dei clienti sono la dimostrazione dell’effettivo rispetto di questa promessa da parte dell’albergo», aggiunge il responsabile Account Management di HotellerieSuisse, Thomas Allemann, citato nella nota.

I dati sono integrati in Tripadvisor direttamente dalla banca dati degli alberghi svizzeri. Questa raccolta di informazioni viene aggiornata da una parte direttamente dalle aziende o meglio attraverso la banca dati di HotellerieSuisse e, dall’altra, da organi di controllo e partner. La modifica è stata introdotta già da inizio novembre.