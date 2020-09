A settembre i tassi ipotecari sono scesi

ZURIGO - Tassi ipotecari in calo nel mese di settembre: stando ai calcoli del servizio di confronti Internet Moneypark nel periodo in rassegna il tasso di riferimento per un mutuo fisso a dieci anni è sceso di sei punti base (cioè di 0,06 punti percentuali) all'1,15%.

I tassi d'interesse rimangono così ai minimi storici, commentano gli esperti di Moneypark in un comunicato odierno. I segnali provenienti da tutte le principali aree valutarie indicano che questa situazione si protrarrà anche nei prossimi anni. Tuttavia, a seconda dell'evoluzione della situazione sanitaria legata al coronavirus, il mercato potrebbe rivelarsi volatile nelle prossime settimane.

Secondo Moneypark il cliente ha la possibilità di ottenere condizioni migliori per le ipoteche, sino a un'ampiezza di 50 punti base. Concretamente il miglior tasso per il prestito a 10 anni si è rivelato essere dello 0,67% in settembre.