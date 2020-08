Le immatricolazioni di veicoli nuovi sono diminuite dell'1,8% nel mese di luglio

NEUCHÂTEL - Le immatricolazioni di veicoli nuovi sono diminuite dell'1,8% in luglio rispetto allo stesso mese dell'anno prima, a 33'884 unità. Per le automobili la contrazione è dell'11,1% a 22'269 unità, indica oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

Per le vetture a benzina vi è stata una flessione del 25% e per quelle a diesel del 12% mentre per quelle ibride risulta una progressione del 76% e per quelle elettriche del 45%.