Huawei fuori con il nuovo modello, ecco il P40 Pro+

ZURIGO / LUGANO - Huawei ha lanciato sul mercato svizzero il suo ultimo smartphone di fascia alta, l'Huawei P40 Pro+.

È stato presentato per la prima volta all'evento della serie Huawei P40 di marzo, e, quello che viene definito dall'azienda stessa «lo smartphone del futuro» è ora disponibile nei negozi. Lo conferma Huawei in un comunicato.

Steven Huang, il Country Manager di Huawei CBG Svizzera, parlando del nuovo modello ha messo l'accento sulle foto: «L'HUAWEI P40 Pro+ prosegue l'eccellenza a livello di immagini della serie P, grazie all'esclusivo sensore di visione Huawei "Ultra Vision Sensor", al "SuperZoom Array" digitale fino a 100x e alle caratteristiche di livello professionale».

Aggiungendo poi una novità, per quanto riguarda l'assenza dei servizi Google: «Nel P40 Pro+ è incluso il Widget "Cerca App" della nostra "Petal Search App". Questo fornisce ai nostri clienti un modo semplice e sicuro per trovare e installare le loro App preferite, come WhatsApp, Instagram e una crescente selezione di App locali». Insomma, Huawei si vuole profilare come alternativa nell'attuale ecosistema degli smartphone, dominato da altri operatori di mercato.

Sul Ticino - Da noi contattato, Steven Huang ci ha svelato che Huawei sta programmando una visita in Ticino per un evento dedicato, «valuteremo questa possibilità non appena la situazione inerente gli eventi e i viaggi lo permetterà».

«Il Ticino ci è molto a cuore», ha aggiunto Huang. «Non solo per i paesaggi meravigliosi, ma anche per la loro cultura unica e per la gente calorosa». Poi, Huang ci ricorda Christa Rigozzi, ambasciatrice di Huawei dalla Regione ticinese. «Siamo sicuri che le avanzate caratteristiche fotografiche del nostro nuovissimo Huawei P40 Pro+ sono particolarmente adatte a catturare in scatto la bellezza della regione - dalle gole della Valle Verzasca allo spettacolare lungolago di Lugano».

Sul 5G e sul coronavirus - Per quanto riguarda il tema caldissimo della tecnologia 5G, il nuovo modello Huawei ne tiene conto, «In qualità di leader tecnologico nel campo del 5G, Huawei implementa i progressi tecnologici in tutte le sue linee di prodotto e di business», ci ha detto Huang.

Però, l'applicazione Swiss Covid non è ancora supportata sul nuovo P40 Pro+: «Siamo in stretto contatto con gli sviluppatori dell'applicazione Swiss Covid per trovare una soluzione all'attuale assenza di un'API Google disponibile sulla serie Huawei P40» ha spiegato il Dirigente.

Huawei Switzerland