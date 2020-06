Swisscom si lancia sugli smartphone usati

BERNA - Ora Swisscom vende anche smartphone usati e ricondizionati. Secondo l'operatore telefonico, questa pratica è in linea con la tendenza attuale verso un uso più sostenibile dei cellulari.

I modelli designati come Refreshed Smartphones sono un'alternativa economica ai nuovi dispositivi, si legge in una nota diramata oggi. Il riciclaggio dei cellulari consente inoltre di risparmiare risorse preziose.

Swisscom compra gli apparecchi usati dai clienti nell'ambito di un programma di riacquisto e li fa ricondizionare dal suo partner Recommerce Swiss.

Secondo il comunicato, i telefoni cellulari usati sono venduti con una garanzia di dodici mesi e sono contrassegnati con l'etichetta refreshed. L'offerta viene lanciata con tre modelli di iPhone dell'azienda Apple.

La vendita di smartphone rigenerati non è una novità in Svizzera. Anche la stessa Apple o fornitori di telecomunicazioni come Mobilezone e il negozio on line Galaxus vendono da tempo smartphone "rinfrescati".