Secondo Pilastro: rendita delle donne nettamente inferiore

BERNA - In media le donne ricevono una rendita di previdenza professionale nettamente inferiore a quella degli uomini. Secondo i dati dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblicati oggi dal domenicale SonntagsBlick, nel 2017 la rendita media del secondo pilatro per gli uomini era di 2'300 franchi, a fronte dei 1'200 per le donne.

Per tale differenza ci sono molte ragioni. In particolare, le donne che ora sono in pensione hanno spesso smesso di lavorare per occuparsi dei figli o hanno lavorato a una percentuale minore. Inoltre, erano sovente attive in settori a basso salario o con un'occupazione a tempo parziale.