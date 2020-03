Coronavirus, ZKB chiude temporaneamente numerosi sportelli

ZURIGO - La Banca cantonale di Zurigo (ZKB) ha comunicato oggi che a causa della situazione straordinaria legata alla pandemia di coronavirus chiude temporaneamente numerosi sportelli. Sulla data di riapertura informerà a tempo debito.

Rimarranno aperti solo gli sportelli centrali della banca ad Affoltern am Albis, Andelfingen, Bülach, Dielsdorf, Dietikon, Horgen, Kloten, Meilen, Oerlikon, Rüti, Uster, Wetzikon, Wiedikon, Winterthur e Zurigo città, viene precisato.

La ZKB ha spiegato che la protezione dei suoi clienti e dei suoi dipendenti è la sua priorità assoluta. Una parte dei dipendenti degli sportelli lavorerà in altri settori della banca per attuare le misure immediate che la Confederazione, il cantone di Zurigo e le banche hanno deciso di adottare per sostenere l'economia.