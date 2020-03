ZKB: no ai clienti che vogliono evitare i tassi negativi

ZURIGO - Non tutti i nuovi clienti sono accolti a braccia aperte alla Banca cantonale zurighese (ZKB): non sono ben accetti ad esempio i clienti che passano alla banca statale solo per evitare tassi d'interesse negativi presso un altro istituto. La misura riguarda in particolare clienti istituzionali, fondi e persone molto facoltose.

La banca non è interessata a questi «fondi puramente opportunistici». I nuovi clienti saranno esaminati con attenzione. In seguito, si deciderà caso per caso se e quanto sarà concesso un limite di esenzione e quanto sarà elevato, scrive il Consiglio dell'istituto bancario in una risposta a una domanda del parlamento cantonale zurighese.

Nel testo, la ZKB precisa anche che i piccoli risparmiatori e le piccole imprese non dovranno pagare interessi negativi in futuro. Tuttavia, bisognerà attendere l'effetto della crisi dovuta alla diffusione del nuovo coronavirus.

Attualmente, sono circa tra 2'000 e 3'000 i clienti della ZKB che pagano interessi negativi. Ciò corrisponde a una quota inferiore allo 0,3%. La banca zurighese addebita a questi clienti il tasso d'interesse di -0,75% fissato dalla Banca nazionale svizzera e che oggi ha deciso di mantenere invariato.