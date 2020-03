Ventisette treni Stadler per la Matterhorn Gotthard Bahn

FRAUENFELD - Nuova importante commessa per Stadler Rail: il costruttore ferroviario turgoviese fornirà 27 treni a cremagliera alla Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn), la compagnia attiva nei cantoni di Vallese, Uri e Grigioni.

L'ordinativo complessivo ha un valore che supera i 300 milioni di franchi, ha indicato oggi il gruppo di Bussnang (TG). Le forniture avverranno sino al 2028 e sono previste in due tappe: la prima prevede la consegna di 12 composizioni per 149 milioni di franchi.

I nuovi treni si chiamano ORION (Optimaler Regionalzug Im Oeffentlichen Nahverkehr, cioè treno ottimale nel trasporto pubblico locale) e stando al costruttore sono caratterizzati da un grande comfort per l'utenza e da motori di nuova generazione, che consumano meno. A livello tecnico sono inoltre pensati per superare le notevoli pendenze fra Göschenen e Andermatt, nel canton Uri, che arrivano al 181 per mille.

I convogli, destinati progressivamente a sostituire il materiale rotabile esistente, potranno circolare in composizioni a due o tre unità, per un massimo di 444 posti seduti. I primi treni saranno forniti nell'estate 2022 e dovrebbero entrare in servizio a partire dall'orario invernale 2023.

«In qualità di leader mondiale nella produzione di ferrovie a cremagliera, siamo orgogliosi di poter produrre il materiale rotabile per l'impegnativa rete della MGBahn» afferma il presidente della direzione Peter Spuhler, citato nella nota.

La MGBahn gestisce le linee fra Briga e Disentis, fra Andermatt e Göschenen e fra Briga e Zermatt.