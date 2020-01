Twint: obiettivo 100 milioni di transazioni

Pagamenti Caricamento in corso ... Utilizzi Twint? Sì, spesso Sì, a volte No Quale funzione Twint utilizzi di più? Trasferimento di soldi a terzi Pagamento acquisti nei negozi Shopping online Pagamenti ai distributori automatici Pagamento del parcheggio Non uso Twint [{"keyQ":"q_2wkw6"},{"keyQ":"q_6d4wjo"}] Vota Risultati Utilizzi Twint? Sì, spesso 44% (38 voti) 44% Sì, a volte 39% (34 voti) 39% No 17% (15 voti) 17% Quale funzione Twint utilizzi di più? Trasferimento di soldi a terzi 31% (27 voti) 31% Pagamento acquisti nei negozi 21% (18 voti) 21% Shopping online 20% (17 voti) 20% Pagamenti ai distributori automatici 1% (1 voto) 1% Pagamento del parcheggio 9% (8 voti) 9% Non uso Twint 18% (16 voti) 18% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1413153,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"938468","title":"Pagamenti","questions":{"q_2wkw6":{"a":{"a_xyih5g":"Sì, spesso","a_lns80n":"Sì, a volte","a_bx0j9s":"No"},"q":"Utilizzi Twint?","t":"0"},"q_6d4wjo":{"a":{"a_xyih5g":"Trasferimento di soldi a terzi","a_ijfrfa":"Pagamento acquisti nei negozi","a_hdsbm":"Shopping online","a_0ywqn":"Pagamenti ai distributori automatici","a_q8v4zn":"Pagamento del parcheggio","a_gj157":"Non uso Twint"},"q":"Quale funzione Twint utilizzi di più?","t":"0"}}}

ZURIGO - Nel 2020 Twint punta a superare 100 milioni di transazioni. È quanto si legge in un’odierna nota stampa, in cui si sottolinea che attualmente l’app per i pagamenti mobile conta due milioni di utenti.

«Il nostro obiettivo è molto chiaro: offrire agli utenti di Twint la più ampia varietà di utilizzo, permettendo così di sostituire completamente il contante» spiega il CEO Markus Kilb.

L’app si può infatti utilizzare per un semplice acquisto in un negozio, ma anche per lo shopping online, il trasferimento di denaro a terzi o anche per il pagamento dei parcheggi (in tutta la Svizzera sono 100’000 quelli che accettano i pagamenti con Twint).

Per il 2020 è inoltre prevista l’introduzione di una funzione per il pagamento di fatture tramite un codice QR.

Nonostante lo svizzero medio effettui il 97% delle sue transazioni in Svizzera, Twint come membro fondatore della European Mobile Payment Systems Association (EMPSA) sta sviluppando anche una modalità di utilizzo transfrontaliera.