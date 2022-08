Il ghiacciaio si scioglie e restituisce il corpo mummificato di un alpinista

«Da vicino, ho scoperto uno scheletro in qualche modo mummificato, danneggiato, ma completo», ha aggiunto. «C'era uno zaino blu e rosso, una delle braccia era ancora in una cinghia. C'era anche un bastone da sci o da camminata di marca Leki, rosa e nero», un modello uscito nel 1974, «un pile fucsia e una rudimentale piccozza spezzata in tre. La vittima indossava scarponi in cuoio e ramponi con cinghie in pelle. Era in jeans, quindi non proprio attrezzato per la montagna. Lei o lui doveva essere solo. È difficile dire da quanto tempo quel corpo fosse lì. Direi tra i 30 e i 40 anni, forse di più: anni ottanta visti i colori fluo».