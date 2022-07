La buca sull'A9 si allarga, interventi su tutta la carreggiata

La scorsa settimana è stata scoperta una buca nella corsia di emergenza della A9 tra gli svincoli di Sierre-Ouest e Sion-Est, in Vallese. Grazie alle analisi svolte con la tecnica georadar, è stato possibile stabilire che la cavità copre un'area più ampia rispetto al foro visibile: si estende anche sotto le corsie di traffico e scende fino a una profondità di circa 2 metri. L'area dovrà quindi essere scavata, esaminata in modo più dettagliato e poi riempita e ripavimentata, spiega l'Ufficio federale delle strade (USTRA) in un comunicato.