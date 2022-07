Truffe telefoniche agli anziani: scuciti più di 140'000 franchi

Come non cascarci

Qui sotto alcuni consigli che in passato la polizia cantonale ticinese aveva diffuso per evitare di incappare in truffe simili.

Siate sempre diffidenti quando ricevete chiamate con richieste di denaro. Non citate mai il nome dei vostri parenti al telefono. Specificate che in casi d'emergenza dovete dapprima consultarvi con qualcun altro e interrompete subito la conversazione telefonica. Poi contattate un parente che conoscete bene e di cui vi fidate e con lui/lei verificate le informazioni. Non consegnate mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti! Non date a nessuno informazioni sui vostri averi, né su quelli che tenete in casa né su quelli che avete in banca. Se una chiamata vi sembra sospetta, informate subito la polizia, telefonando al 117 (numero d'emergenza). Informate i vostri parenti e conoscenti e sensibilizzateli dell'esistenza di questo tipo di truffa.