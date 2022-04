Criminale ricercato investito sulla A1

BADEN - Questa notte, attorno alle 2:30 del mattino, un uomo è stato investito sulla A1, all'altezza di Baden. Una 32enne alla guida di una Golf stava per prendere l'uscita autostradale di Baden-West, quando non ha potuto evitare l'impatto con un pedone. L'uomo è rimasto gravemente ferito, e un'ambulanza lo ha trasportato in ospedale. La corsia è rimasta chiusa fino alle 7.30 del mattino.

Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare. Tuttavia la polizia ha provveduto ad identificare l'uomo investito: si tratta di un 34enne kosovaro. Sull'uomo pende un divieto di ingresso in Svizzera, ed era ricercato dalla polizia. Mezz'ora prima dell'incidente il 34enne si era reso protagonista di un alterco in una stazione di servizio. Una volta giunta la polizia è scappato, facendo perdere le proprie tracce

Polizia cantonale Argovia