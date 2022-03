Un gioco finito male. Bimba soccorsa dalla Rega

WEINFELDEN - Stava giocando con una sua amichetta. Le due bimbe, riferisce oggi la polizia cantonale turgoviese, si stavano divertendo - sotto la supervisione di un adulto - nei pressi di una carrucola fissata al muro di una casa mediante un verricello, in quel di Weinfelden.

Erano circa le 16.20 quando una delle due bambine si è attaccata al cappio, fissato all'estremità della corda, lasciandosi tirare su per qualche centimetro. Lì è accaduto il peggio. Il verricello in legno, per ragioni da chiarire, si è staccato dal muro colpendo la piccola di sette anni in testa.

La bambina ha dovuto essere trasportata in ospedale dalla Rega. Le sue condizioni non sono note.