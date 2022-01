Finisce nell'altra corsia, il frontale gli è fatale

SCIAFFUSA - Un grave incidente ha avuto luogo nella serata di mercoledì, sulla cantonale tra Sciaffusa e Bargen. Stando a una prima ricostruzione della polizia sciaffusana, un 77enne stava guidando in direzione di Bargen quando, per ragioni al momento poco chiare, è finito sulla corsia opposta andando a collidere frontalmente con un veicolo (guidato da un 56enne) che sopraggiungeva in quell'istante.

A causa dell'impatto il 77enne ha riportato ferite tali da rendere inutile l'intervento dei soccorsi. L'uomo è morto sul posto. Il 56enne, invece, è stato estratto dal veicolo dai pompieri di Sciaffusa, quindi trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero. Le due auto, letteralmente distrutte, sono state recuperate e portate via dal carro attrezzi.

Lo schianto ha avuto inevitabilmente ripercussioni sulla viabilità, rimasta interrotta in quel tratto di strada per circa quattro ore.

Diversi gli uomini in campo tra pompieri, polizia e soccorsi vari. La causa esatta dell'incidente è oggetto di indagini in corso.

polizia sciaffusa