Eurocity danneggia la linea di contatto

BERNA - I treni hanno subito cancellazioni e ritardi oggi pomeriggio sulla tratta Berna-Thun (BE) a causa di un Eurocity. Il convoglio ha infatti danneggiato la linea di contatto alla stazione di Münsingen (BE) verso le 14.15.

L'Eurocity Milano-Berna-Francoforte si è fermato sul binario 2, indicano le FFS in una nota. I circa 150 passeggeri hanno dovuto aspettare a bordo fino a quando la linea di contatto non è stata messa in sicurezza dagli esperti. I viaggiatori hanno poi lasciato il treno, per proseguire in autobus.

A seguito del disagio, la tratta in territorio bernese fra Gümligen e Wichtrach rimarrà interrotta fino a nuovo avviso. Al momento non è chiaro quando il guasto potrà essere riparato.

20min/Simon Glauser