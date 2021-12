Un bambino di sei anni è stato investito da un'auto a Wittenbach

WITTENBACH - Un bambino di sei anni è stato urtato da un'auto venerdì mattina, poco prima delle 7.30, a Wittenbach (SG).

La Polizia cantonale sangallese ha così ricostruito la dinamica dell'incidente: un 35enne stava guidando la sua auto in direzione di Lömmenschwil ed è entrato in collisione con il bimbo, che ha attraversato la strada allontanandosi dalle strisce pedonali per raggiungere lo scuolabus, in attesa sul lato opposto della carreggiata.

Non è nota la gravità delle ferite riportate dal piccolo, che è stato soccorso e trasportato in ospedale con l'ambulanza.