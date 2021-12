Un'auto la investe, morta una giovane donna

ZURIGO - Ha avuto un esito fatale, l'incidente verificatosi ieri sera nel Kreis 12 di Zurigo. Una giovane donna di soli 28 anni è stata investita da un'autovettura ed è morta sul luogo dell'incidente.

Secondo i primi accertamenti, intorno alle 22.15 la vittima si trovava con un uomo sul marciapiede della Wallisellenstrasse. Per cause ancora da chiarire, poco dopo, in strada, si è verificata una collisione tra un veicolo in avvicinamento e la 28enne. Nonostante i tentativi di rianimazione la donna è deceduta sul posto. L'uomo che accompagnava la giovane, anch'esso 28enne, e il conducente 25enne sono stati portati in questura per ulteriori chiarimenti.

Un pastore e un team di psicologi sono intervenuti per supportare le persone coinvolte nell'incidente, il cui esatto svolgimento sarà oggetto di indagine.