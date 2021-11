Abitazione in fiamme: un 54enne ustionato

AU - Un 54enne ustionato e una 59enne con una sospetta intossicazione. È il bilancio di un rogo che si è verificato nella notte nella località sangallese di Au, come fa sapere la polizia cantonale. I soccorsi sono stati allertati poco dopo l'1.50.

L'incendio è scoppiato in uno stabile con tre appartamenti. All'interno c'erano cinque persone, che sono tutte riuscite ad abbandonare per tempo l'abitazione. Un 54enne, come detto, ha però riportato delle ustioni, mentre una 59enne è stata portata in ospedale per una sospetta intossicazione da fumo.

Le fiamme sono state domate da un centinaio di pompieri. Lo stabile - si legge in una nota - ha riportato importanti danni e non è più abitabile.

La causa del rogo non è ancora nota.

POLCA SG