Non ce l'ha fatta il parapendista caduto ad Arosa

COIRA - Non ce l'ha fatta il 75enne che domenica scorsa era stato vittima di un grave incidente in parapendio ad Arosa. L'anziano, come riferisce la polizia cantonale grigionese in una nota odierna - è infatti spirato ieri presso la Clinica di Nottwil (LU) a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta.

L'uomo, ricordiamo, aveva spiccato il volo attorno alle 13.00 di domenica 21 novembre. In seguito, però, aveva subito perso il controllo del proprio parapendio ed era caduto da un'altezza di una decina di metri. Il 75enne era poi stato dapprima trasportato in elicottero all'Ospedale cantonale di Coira e in seguito trasferito al centro paraplegici di Nottwil.