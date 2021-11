Armato di coltello sale sul tetto e lancia tegole sulla strada

NÜRENSDORF - Serata agitata quella di ieri a Nürensdorf, nel canton Zurigo, dove un uomo armato di coltello è salito sul tetto di una casa e ha iniziato a tirare tegole sulla strada danneggiando parecchie auto. Tutto è iniziato attorno alle 17.00, quando alla centrale di polizia ha chiamato un uomo di 61 anni e ha raccontato di aver avuto un forte litigio con suo figlio, di essere stato quindi minacciato con un coltello e di essere riuscito infine a mettersi in salvo fuggendo verso la strada.

Una pattuglia di polizia si è immediatamente recata sul posto, e ha tentato invano di comunicare con il figlio 38enne, che nel frattempo si era barricato in una stanza. Successivamente ha tentato la fuga, arrampicandosi lungo il balcone del vicino per arrivare fin sul tetto. L'uomo, armato di coltello, ha rimosso alcune tegole e le ha buttate sulla strada danneggiando diverse automobili parcheggiate, almeno una trentina. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Per motivi di sicurezza alcuni abitanti sono stati fatti evacuare e l'intera zona è stata transennata.

Vista la gravità della situazione sono arrivati suo luogo rinforzi specializzati in interventi di questo tipo. Solo verso mezzanotte gli uomini della polizia sono riusciti a salire sul tetto, e grazie all’aiuto dei pompieri hanno portato l'uomo a terra. Il 38enne è stato sottoposto a un controllo medico e in seguito portato alla stazione di polizia. Tutto si è risolto senza feriti, ma solo danni e un forte spavento da parte di una inquilina per la quale si è reso necessario il trasporto in ospedale.