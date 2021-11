Violento scontro frontale tra auto e trattore

ENNETMOOS - Trattore contro macchina. È successo ieri mattina intorno alle 10.30 a Ennetmoos, canton Nidvaldo. La conducente dell'autovettura stava circolando sulla Stanserstrasse in direzione di Kerns quando, per cause ancora da chiarire, si è spostata sulla corsia opposta, causando uno scontro frontale con un trattore. Fortunatamente non si registrano feriti.

A causa della forte collisione, entrambi i veicoli sono stati gravemente danneggiati. È inoltre fuoriuscita una grande quantità di gasolio e la strada ha dovuto essere chiusa per circa due ore.