Un 81enne investe un gruppo di bambini

ZURIGO - Un gruppo di bambini, sorvegliato da alcuni accompagnatori, è stato investito da un'automobile questa mattina sul Mythenquai nel secondo distretto di Zurigo. I piccoli stavano attraversando un passaggio pedonale sulla centralissima via che costeggia il lago, quando - attorno alle 11.00 - su di loro è piombato il veicolo guidato da un 81enne svizzero.

Nella collisione quattro bambini hanno riportato delle ferite. Due di essi hanno ricevuto cure ambulatoriali sul posto, mentre altri due - un bambino di tre e una bambina di cinque anni - hanno dovuto essere trasportati in ospedale da un'ambulanza. Le loro condizioni, attualmente, non sono note.

La polizia municipale di Zurigo, che ha aperto un'inchiesta per stabilire le esatte cause e la dinamica dell'incidente, ha chiesto l'aiuto di eventuali testimoni. L'incidente - secondo le prime indiscrezioni - potrebbe essere stato provocato da un non meglio precisato «problema medico» patito dall'anziano conducente, che in precedenza aveva pure urtato alcuni lavoratori del cantiere che attorniava il passaggio pedonale. Per loro, che in seguito hanno visto l'automobile investire i bambini, è stata predisposta un'assistenza psicologica.