Un'auto parcheggiata finisce giù per un prato

WEGGIS - È rotolata giù per un prato, attraversando anche la strada cantonale. Ma fortunatamente a bordo non c'era nessuno. Stiamo parlando di una vettura che ieri pomeriggio è stata protagonista di un incidente a Weggis, nel Canton Lucerna.

Il mezzo era parcheggiato, quando - per cause che sarà l'inchiesta di polizia a stabilire - si è messo in movimento. Ed è così caduto per ben 287 metri lungo un prato con una pendenza compresa tra il 29 e il 52%, come fa sapere la polizia cantonale lucernese.

Nessuno è rimasto ferito. E anche nel momento in cui l'auto ha attraversato la strada cantonale, non stavano fortunatamente passando altri veicoli.

POLCA LU