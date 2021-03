Scontro tra due veicoli militari, sette soldati in ospedale

DELÉMONT - Sette militari stazionati alla piazza d'armi di Bure (JU) sono stati trasportati in ambulanza in ospedale a Delémont (JU) in seguito a una collisione avvenuta questa mattina tra due veicoli durante uno spostamento su terreno militare. Uno dei due mezzi non è riuscito a frenare in tempo andando a tamponare il veicolo che lo precedeva.

«Non ci sono feriti gravi», ha detto il portavoce dell'esercito Daniel Reist, aggiungendo che non si è trattato di un grave incidente. I sette militari sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti a un controllo, ha precisato, facendo riferimento a un'informazione della Radio Fréquence Jura (RFJ).