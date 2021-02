Ottocento chili di oggetti pirotecnici nelle mani della polizia

ZURIGO - La polizia cantonale di Zurigo, nel corso della perquisizione di una casa avvenuta lo scorso venerdì mattina nel distretto di Andelfingen (ZH), ha confiscato una grande quantità di oggetti pirotecnici, che si trovavano in cantina.

Ulteriori fuochi d'artificio sono stati rinvenuto in uno spazio commerciale nel canton Sciaffusa, si legge in un comunicato odierno. In totale sono stati trovato oltre 800 chili di oggetti pirotecnici, che sono stati portati in un luogo sicuro.

Il proprietario del pericoloso materiale, un 63enne di nazionalità svizzera, dovrà rispondere di violazione della Legge federale sugli esplosivi.