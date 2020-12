Affittano appartamenti per fare i Corona-party

ZURIGO - I Corona-party non si fermano, nonostante tutto. Giovani che si ritrovano a far festa, magari in appartamenti presi appositamente in affitto, in barba alle norme cantonali e federali.

A Zurigo questo tipo di intrattenimento sembra andare di moda. La Polizia comunale solo nello scorso weekend è intervenuta in tre appartamenti - tutti affittati per l'occasione - a sciogliere delle feste non autorizzate, con più di dieci partecipanti. Tutti i presenti - si legge in un comunicato - sono stati denunciati al Ministero pubblico, e andranno incontro a sanzioni di «diverse centinaia di franchi».

In base all'adeguamento delle norme anti-Covid, la Polizia ha annunciato che in futuro «verranno immediatamente segnalate le persone che si incontrano negli spazi pubblici in numero superiore a dieci».