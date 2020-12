La scuola privata più costosa al mondo organizza feste illegali

LOSANNA - Luci intense e rumore. A notarle, dalla finestra della sua abitazione, è stato un lettore che abita di fronte alla rinomata scuola privata Le Rosey a Rolle, sul Lago di Ginevra, nel canton Vaud. «Ho visto in lontananza un edificio illuminato e ho sentito gente gridare», racconta a 20 Minuten.

Una tipica attrazione da fiera è quanto si vede nel video girato dal lettore. Una giostra, in pratica, di quelle che con un braccio mobile che oscilla vertiginosamente, fanno provare l'ebrezza della caduta libera e della forza centrifuga a chi vi sale a bordo. Il lettore racconta di come la giostra sia rimasta in funzione fino a tarda notte, con tanto di ospiti eccitati e divertiti.

«Siamo ancora nel mezzo di una pandemia. Noi gente "comune" ci dobbiamo limitare anche nei nostri piccoli hobby, mentre qui tengono una festa privata. Non è normale!», esclama.

La festa è stata notata anche dalla polizia che, intervenuta, ha trovato circa 35 giovani che vi prendevano parte. «Poiché si sono riunite più di cinque persone e le regole sulla distanza non sono state rispettate, si tratta di un'infrazione punibile», ha spiegato, contattato al telefono, un portavoce della polizia cantonale.

Scuola per nobili e ricchi - Il direttore dell'istituto non è stato raggiungibile telefonicamente e le autorità di Rolle non hanno voluto commentare quanto accaduto. L'Istituto La Rosey è considerato la scuola privata più costosa del mondo.

I bambini delle case reali spagnole e belghe (tra cui il re spagnolo Juan Carlos e il re belga Alberto II) hanno studiato qui. Anche attori francesi come Alain-Fabien Delon e cantanti come Joe Dassin sono andati a scuola sul Lago di Ginevra.